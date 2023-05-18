Надаль намерен сыграть на Олимпийских играх в Париже

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль на пресс-конференции в своей академии Movistar заявил, что планирует сыграть на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже на тех же кортах, что и «Ролан Гаррос».

Сегодня, 18 мая, 36-летний Надаль объявил, что не выступит на «Ролан Гаррос» – 2023, так как продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче с американцем Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.

После потери 2000 очков за победу на «Ролан Гаррос» 2022 года в активе испанского теннисиста останется всего 445 очков, и он покинет первую сотню рейтинга АТР впервые с 2003 года.