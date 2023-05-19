«Мои главные достижения!» Борис Беккер опубликовал архивные фото со своими детьми

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер опубликовал в социальных сетях архивные фото со своими детьми. Отметим, что 18 мая в Германии празднуют день отца.

«Четыре моих самых больших достижения на данный момент: спасибо Ноа, Элиасу, Анне и Амадеусу за то, что каждый день я гордый отец! Также хочу выразить искреннюю благодарность Барбаре, Анжеле и Шарли за то, что сделали мне величайшие подарки в жизни», — подписал фото Беккер.

В апреле 2022 года Беккер был осуждён и заключён в тюрьму на два года и шесть месяцев лондонским судом за сокрытие активов на сотни тысяч фунтов стерлингов после того, как его объявили банкротом. Он отвергал все обвинения, связанные с судебным разбирательством. В середине декабря легендарного теннисиста депортировали в Германию, так как его кандидатура была одобрена в рамках программы, направленной на снижение нагрузки на британские тюрьмы. Беккеру на неопределённое время закрыли разрешение на въезд в Великобританию.