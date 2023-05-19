«Магия на грунтовых кортах». Циципас поделился фотографиями с «Мастерса» в Риме

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился фотографиями с турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), на котором спортсмен в четвертьфинале в двух сетах обыграл хорвата Борну Чорича и вышел в полуфинал, где ему предстоит встретиться с третьей ракеткой мира из России Даниилом Медведевым.

Фото: Социальные сети Стефаноса Циципаса

«Ночная магия на грунтовых кортах Рима, где взаимные сражения освещают тьму», — подписал Стефанос Циципас новую серию фотографий.

Подписчики теннисиста оставили трогательные комментарии под его постом: «Действительно волшебно наблюдать за тем, как ты играешь! Ты потрясающий! Береги себя, Стеф, ты справишься!», «Так здорово снова видеть, как ты уверенно играешь!», «Феноменальное исполнение, Стеф. Спасибо за твой уникальный стиль и за то, что ты позволяешь своему теннису говорить! Ждём субботы, надеемся, у тебя получится отдохнуть и ты будешь гордиться своей следующей битвой!»

В субботу, 20 мая, Стефанос Циципас сыграет в полуфинале «Мастерса» в Риме с россиянином Даниилом Медведевым. Их матч начнётся не ранее 14:00 мск.