Кудерметова — Калинина: украинка выиграла в матче на два очка больше

12-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова в трёх сетах потерпела поражение в полуфинальном матче турнира WTA-1000 в Риме с украинкой Ангелиной Калининой (47-я ракетка мира). Счёт встречи — 5:7, 7:5, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 51 минуту. Кудерметова выполнила девять эйсов, на счету Калининой две подачи навылет. У соперниц равное количество двойных ошибок — по две. Вероника выиграла 59% очков на своей подаче, Ангелина — 60%. Кудерметова выполнила на девять виннеров больше (41 виннер у Вероники, 32 — у Ангелины), но совершила настолько же больше невынужденных ошибок (35-26). Кудерметова реализовала 3 брейк-пойнта из 12, Калинина — 5 из 10. Всего в матче Ангелина выиграла на два очка больше — 102. Вероника взяла ровно 100 очков.