Кудерметова ответила на вопрос о взаимоотношениях с Калининой

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (12-я ракетка мира), потерпевшая поражение в полуфинальном матче турнира в Риме с украинкой Ангелиной Калининой (47-я ракетка мира), ответила на вопрос о взаимоотношениях с соперницей.

«Мы все здесь любим то, что делаем. Не важно, из какой ты страны. Мы спортсмены. Мы здесь, чтобы играть в теннис», — приводит слова Кудерметовой ESPN.

Матч Кудерметовой и Калининой продолжался 2 часа 51 минуту и завершился со счётом 7:5, 5:7, 6:2 в пользу Ангелины. Теннисистки ранее уже играли в этом году: на турнире в Дубае Калинина также в трёх сетах переиграла Кудерметову в первом круге.

В финальном матче турнира в Риме Ангелина встретится с победительницей пары Елена Рыбакина (шестая ракетка мира, Казахстан) — Елена Остапенко (20-я ракетка мира, Латвия). Их встреча стартовала в 21:00 мск. Обе теннисистки по разу становились победительницами турниров «Большого шлема».