Рыбакина с двумя брейками выиграла первый сет в полуфинале с Остапенко

Завершился первый сет полуфинального матча турнира WTA-1000 в Риме с участием Елены Рыбакиной (Казахстан, шестая ракетка мира) и Елены Остапенко (Латвия, 20-я ракетка мира). Счёт в первой партии — 6:2 в пользу Рыбакиной.

Первый сет продлился 42 минуты. Представительница Казахстана сделала брейк уже в первом гейме матча, а второй раз взяла гейм на подаче соперницы при счёте 3:1 в свою пользу. У Остапенко был шанс сделать один обратный брейк при счёте 2:5, но Елена не смогла реализовать три брейк-пойнта.

В первой партии на счету Рыбакиной пять эйсов и две двойные ошибки, а у Остапенко столько же двойных и два эйса.

Напомним, победительница этого матча встретится в финале турнира с украинкой Ангелиной Калининой (47-я ракетка мира).