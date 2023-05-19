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Рыбакина с двумя брейками выиграла первый сет в полуфинале с Остапенко

Рыбакина с двумя брейками выиграла первый сет в полуфинале с Остапенко
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Завершился первый сет полуфинального матча турнира WTA-1000 в Риме с участием Елены Рыбакиной (Казахстан, шестая ракетка мира) и Елены Остапенко (Латвия, 20-я ракетка мира). Счёт в первой партии — 6:2 в пользу Рыбакиной.

Первый сет продлился 42 минуты. Представительница Казахстана сделала брейк уже в первом гейме матча, а второй раз взяла гейм на подаче соперницы при счёте 3:1 в свою пользу. У Остапенко был шанс сделать один обратный брейк при счёте 2:5, но Елена не смогла реализовать три брейк-пойнта.

В первой партии на счету Рыбакиной пять эйсов и две двойные ошибки, а у Остапенко столько же двойных и два эйса.

Рим (ж). 1/2 финала
19 мая 2023, пятница. 21:00 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		1  
2 		4  
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Напомним, победительница этого матча встретится в финале турнира с украинкой Ангелиной Калининой (47-я ракетка мира).

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