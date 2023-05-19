Халеп предъявили дополнительное обвинение в нарушении антидопинговых правил

Румынская теннисистка Симона Халеп, ранее возглавлявшая рейтинг WTA, получила дополнительное обвинение в нарушении антидопинговых правил от ITIA (международная организация, отвечающая за обеспечение честности в профессиональном теннисе), сообщается на официальном сайте агенства.

Новое обвинение связано с нарушениями в биологическом паспорте Халеп. Программа с биологическим паспортом представляет собой метод, благодаря которому антидопинговые организации отслеживают разнообразные параметры крови спортсмена, чтобы узнать о вероятных нарушениях.

Халеп временно отстранена от участия в соревнованиях с октября 2022 года. Тогда обвинение было связано с найденным в пробах, взятых у теннисистки во время прошлогоднего US Open, запрещённым веществом под названием Роксадустат. В заявлении организации отмечается, что новое обвинение дополняет предыдущее, но будет рассмотрено отдельно.