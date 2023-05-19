Халеп предъявили дополнительное обвинение в нарушении антидопинговых правил

Румынская теннисистка Симона Халеп, ранее возглавлявшая рейтинг WTA, получила дополнительное обвинение в нарушении антидопинговых правил от ITIA (международная организация, отвечающая за обеспечение честности в профессиональном теннисе), сообщается на официальном сайте агенства.
Новое обвинение связано с нарушениями в биологическом паспорте Халеп. Программа с биологическим паспортом представляет собой метод, благодаря которому антидопинговые организации отслеживают разнообразные параметры крови спортсмена, чтобы узнать о вероятных нарушениях.
Халеп временно отстранена от участия в соревнованиях с октября 2022 года. Тогда обвинение было связано с найденным в пробах, взятых у теннисистки во время прошлогоднего US Open, запрещённым веществом под названием Роксадустат. В заявлении организации отмечается, что новое обвинение дополняет предыдущее, но будет рассмотрено отдельно.
- 19 мая 2023
-
23:00
-
22:38
-
22:08
-
21:40
-
21:27
-
21:11
-
20:52
-
20:27
-
20:21
-
20:01
-
19:44
-
19:30
-
18:44
-
18:12
-
17:48
-
16:46
-
16:45
-
16:33
-
16:26
-
16:18
-
16:01
-
15:41
-
15:25
-
14:59
-
13:55
-
13:41
-
13:07
-
12:53
-
12:33
-
12:19
-
12:05
-
11:40
-
11:07
-
10:18
-
09:00