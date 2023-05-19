«Эй, она тебе сказала «шлюха». Тренер — Рыбакиной в перерыве матча с Остапенко

Небольшой скандал разгорелся в перерыве полуфинального матча турнира WTA-1000 в Риме с участием Елены Рыбакиной (Казахстан, шестая ракетка мира) и Елены Остапенко (Латвия, 20-я ракетка мира).
Первый сет завершился со счётом 6:2 в пользу Рыбакиной. Вторая партия проходит с перерывами на дождь. Когда теннисистки уходили на один из таких перерывов, тренер крикнул Рыбакиной: «Эй, она сказала тебе «шлюха». А затем, уже обращаясь к своим соседям по трибуне, пояснил: «Она сказала это прямо передо мной сейчас, когда Елена не видела. Я сказал ей — не беспокойся, мы поговорим об этом после».
Во втором сете Остапенко ведёт 4:2. В ходе партии латвийская теннисистка была недовольна тем, что по её просьбе не прервали игру, когда начался дождь, а чуть позже по просьбе Рыбакиной встречу уже приостановили.
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