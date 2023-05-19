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«Эй, она тебе сказала «шлюха». Тренер — Рыбакиной в перерыве матча с Остапенко

«Эй, она тебе сказала «шлюха». Тренер — Рыбакиной в перерыве матча с Остапенко
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Небольшой скандал разгорелся в перерыве полуфинального матча турнира WTA-1000 в Риме с участием Елены Рыбакиной (Казахстан, шестая ракетка мира) и Елены Остапенко (Латвия, 20-я ракетка мира).

Первый сет завершился со счётом 6:2 в пользу Рыбакиной. Вторая партия проходит с перерывами на дождь. Когда теннисистки уходили на один из таких перерывов, тренер крикнул Рыбакиной: «Эй, она сказала тебе «шлюха». А затем, уже обращаясь к своим соседям по трибуне, пояснил: «Она сказала это прямо передо мной сейчас, когда Елена не видела. Я сказал ей — не беспокойся, мы поговорим об этом после».

Во втором сете Остапенко ведёт 4:2. В ходе партии латвийская теннисистка была недовольна тем, что по её просьбе не прервали игру, когда начался дождь, а чуть позже по просьбе Рыбакиной встречу уже приостановили.

Рим (ж). 1/2 финала
19 мая 2023, пятница. 21:00 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
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