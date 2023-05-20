Халеп выступила с заявлением после нового обвинения в нарушении антидопинговых правил

Бывшая первая ракетка мира, 31-летняя теннисистка из Румынии Симона Халеп выступила с заявлением после нового обвинения в её адрес от ITIA (международная организация, отвечающая за обеспечение честности в профессиональном теннисе). Ранее уже временно отстранённой после нахождения в её крови запрещённого вещества во время выступления на US Open — 2022, Халеп выдвинули обвинение на основе нарушений в её биологическом паспорте.

«С 7 октября, когда в отношении меня в ITIA выдвинули обвинение в возможном применении допинга, я живу в самом жутком кошмаре за всю мою жизнь.

Моё имя не просто было запятнано самым худшим образом; кроме того, я претерпеваю продолжительное упорство со стороны ITIA в доказательстве моей вины, тогда как я НИКОГДА не задумывалась о том, чтобы принимать запрещённые вещества.

Я дважды пыталась добиться возможности проведения заседания Независимого трибунала, но в ITIA постоянно находили причины, чтобы его перенести.

Когда оказалось выясненным, что я стала жертвой, чьё имя запятнали, они придумали так называемые неправильные изменения в моей крови. В то же время, три всемирно известных эксперта доказали, что с моей кровью всё в абсолютном порядке.

Я чувствую себя беззащитной, претерпевая харассмент и мотивацию с их стороны доказать мою вину в том, чего я никогда не делала. Повторю ещё раз: всю мою жизнь я была против жульничества. Это не согласуется с моми ценностями.

Единственное, на что я надеюсь, — это, в конце концов, добиться рассмотрения дела независимыми и беспристрастными судьями Трибунала, которые дадут мне шанс доказать мою невиновность.

Я верю в справедливость и жду момента, когда смогу представить своё дело на слушании, которое, после нескольких отсрочек по инициативе ITIA, пройдёт в конце мая.

Поддержка моих любимых, мира тенниса и моих болельщиков даёт мне силы продолжать тренироваться каждый день и бороться за правду. С любовью, Симона», — говорится в заявлении в социальной сети теннисистки.