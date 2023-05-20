Руне — после матча с Руудом: я действительно сыграл в лучший теннис в последних матчах

Седьмая ракетка мира, датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал свой выход в финал турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия). В полуфинале спортсмен в трёх сетах обыграл норвежского теннисиста, четвёртую ракетку мира Каспера Рууда: 6:7, 6:4, 6:2.

«Мне нечего было терять во втором сете, поэтому я просто сказал себе играть свободно. Я решил наслаждаться игрой, так как думал, что это будет мой последний сет здесь. Я сказал себе играть агрессивно и получать от этого удовольствие, и я сделал это, и это стало ключом к возвращению.

Я действительно сыграл в свой лучший теннис в последних двух матчах с Новаком [Джоковичем], а затем с Каспером [Руудом]. С двумя игроками подряд играть сложно, поэтому мне нужно было найти свой лучший теннис, и на самом деле я не нашёл его сегодня сразу, только в конце это получилось, и именно поэтому я смог изменить ход игры», — приводит слова Руне с корта пресс-служба ATP.