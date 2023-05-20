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Чесноков — о турнире в Риме: Кудерметова сыграла на максимуме своих возможностей

Чесноков — о турнире в Риме: Кудерметова сыграла на максимуме своих возможностей
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал выступление российской теннисистки, 12-й ракетки мира Вероники Кудерметовой на турнире WTA-1000 в Риме (Италия). На нём спортсменка дошла до полуфинала, в котором в трёх сетах проиграла украинке Ангелине Калининой.

«Мне кажется, Кудерметова сыграла на максимуме своих возможностей. Она более уверенно себя чувствует на быстрых кортах, чем на грунте. В матче с Калининой Вероника вообще должна была проигрывать в двух сетах. Выход в полуфинал турнира в Риме – это очень хорошее достижение для неё. И в целом на двух последних турнирах она добилась отличных результатов», – приводит слова Андрея Чеснокова Vprognoze.ru.

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