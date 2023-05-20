Рууд: Даниил Медведев вернулся туда, где ему место, у него действительно хорошая серия

Четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о своём отношении ко взлётам и падениям в теннисе, а также поделился, почему Даниил Медведев является хорошим примером для подтверждения правильности подобного подхода.
«Это совсем не весело, когда наступает спад в карьере. Как теннисисты мы живём за счёт попыток выигрывать матчи, это вроде как всё, что у нас есть. На этом мы основываем наш рейтинг и наш доход. Мы должны побеждать, чтобы получить очки и призовые.
Это всегда похоже на постоянную борьбу за то, чтобы попытаться выиграть как можно больше матчей: ты вроде как начинаешь думать, когда проигрываешь больше, чем хотелось бы, что я делаю не так? Почему все игроки улучшаются, а я застрял там, где я есть? И не могу избавиться от этих негативных мыслей.
Но я думаю, что всё может измениться, к лучшему или к худшему, очень быстро. Один матч может решить всё, он может изменить целый год или, может быть, даже одно очко. Теннис — это сумасшествие, потому что отрыв такой маленький, и нет предела тому, насколько хорошо ты можешь выступить, насколько плохо, сколько матчей ты можешь проиграть подряд…
Я думаю, отличный пример — Даниил Медведев, который в моём мире и в моём сознании определенно входит в пятёрку лучших игроков мира, а пару месяцев назад он был за пределами топ-10, потому что чувствовал себя не так хорошо, как ему, возможно, хотелось бы, и он всё изменил, и теперь он вернулся туда, где ему место, и в последние пару месяцев у него действительно хорошая серия.
Поэтому я думаю, что всё может измениться как к лучшему, так и к худшему, очень быстро, и вам просто нужно жить настоящим моментом, наслаждаться им и стараться играть как можно больше и так хорошо, как вы можете, когда вы в форме, а я пытаюсь вернуться в неё.
Надеюсь, несколько побед здесь и сейчас, в Риме, могут стать частью грядущего успеха. Впереди у меня много важных недель, и, если я хочу сохранить свой рейтинг и свою позицию, мне нужно выиграть ещё несколько матчей и постараться хорошо выступить в следующие пару недель», — цитирует Рууда официальный сайт турнира «Ролан Гаррос».
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