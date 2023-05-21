Видео: весёлое награждение победителей мужского парного разряда «Мастерса» в Риме

В воскресенье, 21 мая, прошёл финальный матч парного разряда на турнире серии «Мастерс», проходящем в Риме (Италия). В нём в двух сетах победу одержала пара в составе Юго Ниса (Франция) и Яна Зелиньского (Польша). Спортсмены обыграли нидерландцев Робина Хасе и Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 7:5, 6:1.

Во время церемонии награждения в Риме, как и бывало часто на турнире, пошёл сильный дождь. Организаторы попытались провести вручение наград качественно, однако на корте царил хаос. Нис и Зелиньский, для которых турнир в Риме стал первой победой на «Мастерсе» в карьере, отнеслись к происходящему с иронией.

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Прямо сейчас решается судьба титула «Мастерса» в Риме в одиночном разряде: Даниил Медведев (Россия) и Хольгер Руне (Дания) играют второй сет.