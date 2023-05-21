«Грунт. #20». Даниил Медведев — в надписи на камере

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев оставил надпись на камере после завершения финального матча турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), в котором он впервые в карьере одержал победу на «Мастерсе» на грунтовом покрытии, в двух сетах разобравшись с седьмой ракеткой мира, датским теннисистом Хольгером Руне.

Даниил Медведев написал: «Грунт», — и оставил рядом сердечко. Также теннисист отметил, что достиг юбилейного достижения в этом матче — 20-й титул в карьере: «#20».

Для российского теннисиста это пятая победа в 2023 году: ранее Медведев выигрывал турниры в Роттердаме (Нидерланды), Дохе (Катар), Дубае (ОАЭ) и Майами (США). Все они проходили на хардовом покрытии, которое сам спортсмен называет своим любимым в теннисе.