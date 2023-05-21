Медведев вышел на девятое место по титулам на «Мастерсах» за всю историю

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев после победы на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия) над седьмой ракеткой мира из Дании Хольгером Руне вышел на девятое место по титулам на «Мастерсах» за всю историю серии, которая берёт начало в 1990 году.

Рекордсмены по титулам на «Мастерсах» с 1990 года

1. Новак Джокович (Сербия) — 38.

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 36.

3. Роджер Федерер (Швейцария) — 28.

4. Андре Агасси (США) — 17.

5. Энди Маррей (Великобритания) — 14.

6. Пит Сампрас (США) — 11.

7. Томас Мустер (Австрия) — 8.

8. Майкл Чанг (США) — 7.

9. Даниил Медведев (Россия) — 6.

Ещё у семи теннисистов по пять титулов «Мастерса», например, у россиянина Марата Сафина и немецкого спортсмена Александра Зверева.