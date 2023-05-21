Медведев вышел на девятое место по титулам на «Мастерсах» за всю историю
Поделиться
Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев после победы на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия) над седьмой ракеткой мира из Дании Хольгером Руне вышел на девятое место по титулам на «Мастерсах» за всю историю серии, которая берёт начало в 1990 году.
Рекордсмены по титулам на «Мастерсах» с 1990 года
1. Новак Джокович (Сербия) — 38.
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 36.
3. Роджер Федерер (Швейцария) — 28.
4. Андре Агасси (США) — 17.
5. Энди Маррей (Великобритания) — 14.
6. Пит Сампрас (США) — 11.
7. Томас Мустер (Австрия) — 8.
8. Майкл Чанг (США) — 7.
9. Даниил Медведев (Россия) — 6.
Ещё у семи теннисистов по пять титулов «Мастерса», например, у россиянина Марата Сафина и немецкого спортсмена Александра Зверева.
Комментарии
- 21 мая 2023
-
21:47
-
21:37
-
21:30
-
21:26
-
21:20
-
21:13
-
21:07
-
21:05
-
20:56
-
20:55
-
20:48
-
20:46
-
20:35
-
20:32
-
20:28
-
20:23
-
20:21
-
20:12
-
20:05
-
19:52
-
19:41
-
19:28
-
19:27
-
18:47
-
18:38
-
18:24
-
18:24
-
18:04
-
17:50
-
17:44
-
17:26
-
17:12
-
16:45
-
16:09
-
15:24
Партнерский контент