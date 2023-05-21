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Дмитриева рассказала, за счёт чего Медведев обыграл Руне в финале «Мастерса» в Риме

Дмитриева рассказала, за счёт чего Медведев обыграл Руне в финале «Мастерса» в Риме
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала победу россиянина Даниила Медведева на «Мастерсе» в Риме (Италия). Даниил со счётом 7:5, 7:5 обыграл датчанина Хольгера Руне.

«Кидали туда-сюда — Медведев перекидал Руне. Даниил заставил Хольгера играть в удобном для себя темпе. Руне — молодой парень, и когда они рубятся друг с другом с молодыми ребятами — этот темп поддерживают. Но Руне ещё сыроват как игрок, поэтому он не умеет навязывать свой ритм, который был бы неудобен Медведеву.

Даня втянул его в свою игру. Он сам говорил, что на протяжении всего турнира чувствует себя комфортно на римских кортах. Даня играл почти без ошибок, хорошо подавал. Концовку Медведев отыграл без права на ошибку», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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