Даниил Медведев в Риме повторил историческое достижение Новака Джоковича и Андре Агасси

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал третьим игроком в XXI веке, которому удалось в одном сезоне завоевать титулы на турнирах серии «Мастерс» в Майами (США, хард) и Риме (Италия, грунт).

Ранее, в XXI веке это удавалось лишь 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу и восьмикратному чемпиону мэйджоров, олимпийскому чемпиону американцу Андре Агасси. Джокович добивался такого достижения трижды – в 2011, 2014 и 2015 годах, Агасси – в 2002-м.

Напомним, в решающем матче Рима Даниил (3) со счётом 7:5, 7:5 обыграл седьмую ракетку мира, 20-летнего датчанина Хольгера Руне (3). Интересно, что этот титул позволит Медведеву обойти именно Джоковича в рейтинга ATP (поднимется с 3-й строчки на 2-ю).