Ольховский: Медведева очень сложно обыграть. Будет одним из фаворитов «Ролан Гарроса»

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский отреагировал на победу россиянина Даниила Медведева, третьей ракетки мира, в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Спортсмен в двух сетах обыграл седьмую ракетку мира, 20-летнего датского теннисиста Хольгера Руне.
«Молодец! Поздравляю Даниила. Великолепная игра и надёжный теннис, который на сегодняшний день является одним из лучших по своему качеству. Даниила очень сложно обыграть. Он делает мало ошибок и все элементы выполняет очень хорошо. Конечно же, Медведев будет одним из фаворитов «Ролан Гарроса», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Даниил Медведев завоевал первый в карьере титул грунтового «Мастерса». Для теннисиста победа в Риме стала пятой в сезоне.
- 21 мая 2023
-
22:40
-
22:33
-
22:31
-
22:25
-
21:47
-
21:37
-
21:30
-
21:26
-
21:20
-
21:13
-
21:07
-
21:05
-
20:56
-
20:55
-
20:48
-
20:46
-
20:35
-
20:32
-
20:28
-
20:23
-
20:21
-
20:12
-
20:05
-
19:52
-
19:41
-
19:28
-
19:27
-
18:47
-
18:38
-
18:24
-
18:24
-
18:04
-
17:50
-
17:44
-
17:26