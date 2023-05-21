Ольховский: Медведева очень сложно обыграть. Будет одним из фаворитов «Ролан Гарроса»

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский отреагировал на победу россиянина Даниила Медведева, третьей ракетки мира, в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Спортсмен в двух сетах обыграл седьмую ракетку мира, 20-летнего датского теннисиста Хольгера Руне.

«Молодец! Поздравляю Даниила. Великолепная игра и надёжный теннис, который на сегодняшний день является одним из лучших по своему качеству. Даниила очень сложно обыграть. Он делает мало ошибок и все элементы выполняет очень хорошо. Конечно же, Медведев будет одним из фаворитов «Ролан Гарроса», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Даниил Медведев завоевал первый в карьере титул грунтового «Мастерса». Для теннисиста победа в Риме стала пятой в сезоне.