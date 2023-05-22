Софья Кенин проиграла 278-й ракетке мира на старте квалификации «Ролан Гаррос» — 2023

Чемпионка Australian Open – 2020, бывшая четвёртая ракетка мира, американская теннисистка Софья Кенин потерпела поражение на старте квалификации Открытого чемпионата Австралии – 2023.

В стартовом матче соревнований финалистка «Ролан Гаррос» — 2020 Кенин (23) со счётом 4:6, 3:6 проиграла 278-й ракетке мира, представительнице Франции Марго Рувруа (WC). Встреча продлилась 1 час и 34 минуты. Кенин ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Рувруа три эйса, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

Следующей соперницей Рувруа в Париже станет представительница Беларуси Ирина Шиманович.

Основные соревнования «Ролан Гаррос» — 2023 у женщин пройдут с 28 мая по 10 июня. Действующей чемпионкой этого турнира «Большого шлема» является Ига Свёнтек.