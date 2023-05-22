Елена Рыбакина опубликовала красивые фото с прогулки по Риму с сестрой

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала в социальных сетях фотографии из Рима (Италия).
Напомним, Рыбакина завоевала титул на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). В решающем матче Рыбакина (7) встречалась с представительницей Украины Ангелиной Калининой (30). Елена выиграла первый сет со счётом 6:4, а во втором, при счёте 1:0 в пользу казахстанки Калинина снялась из-за травмы. По ходу соревнований Рыбакина так же обыграла итальянку Ясмине Паолини, россиянку Анну Калинскую (на отказе), чешку Маркету Вондроушову, польку Игу Свёнтек (на отказе) и латвийку Елену Остапенко.
«Выходной. Италия, увидимся в следующий раз. Сейчас в Париж», — подписала фото Рыбакина.
Фото: из личного архива Елены Рыбакиной
Фото: из личного архива Елены Рыбакиной
Фото: из личного архива Елены Рыбакиной
Отметим, что на фото с Рыбакиной позирует её сестра Анна.
- 23 мая 2023
-
00:05
- 22 мая 2023
-
23:52
-
23:43
-
23:23
-
22:44
-
22:40
-
22:04
-
21:45
-
21:14
-
20:41
-
20:28
-
19:51
-
19:40
-
19:30
-
18:55
-
18:45
-
17:45
-
17:34
-
17:23
-
16:29
-
14:54
-
14:30
-
13:59
-
13:10
-
12:46
-
12:40
-
12:25
-
11:55
-
11:05
-
09:21
-
09:19
-
00:14
- 21 мая 2023
-
23:58
-
23:56
-
23:36