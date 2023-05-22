Елена Рыбакина опубликовала красивые фото с прогулки по Риму с сестрой

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала в социальных сетях фотографии из Рима (Италия).

Напомним, Рыбакина завоевала титул на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). В решающем матче Рыбакина (7) встречалась с представительницей Украины Ангелиной Калининой (30). Елена выиграла первый сет со счётом 6:4, а во втором, при счёте 1:0 в пользу казахстанки Калинина снялась из-за травмы. По ходу соревнований Рыбакина так же обыграла итальянку Ясмине Паолини, россиянку Анну Калинскую (на отказе), чешку Маркету Вондроушову, польку Игу Свёнтек (на отказе) и латвийку Елену Остапенко.

«Выходной. Италия, увидимся в следующий раз. Сейчас в Париж», — подписала фото Рыбакина.

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Отметим, что на фото с Рыбакиной позирует её сестра Анна.