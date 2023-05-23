«Двух недель в Риме было мало». Кудерметова опубликовала романтическое фото с мужем

11-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях романтические фото с супругом и тренером Сергеем Демёхиным из Рима (Италия).

Напомним, вторая ракетка России Кудерметова (11) успешно выступила на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме. Вероника дошла до полуфинала, где в упорной борьбе проиграла представительнице Украины Ангелине Калининой (30) со счётом 5:7, 7:5, 2:6.

«Двух недель в Риме было мало», — подписала фото Кудерметова.

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

26-летняя Кудерметова – чемпионка одного турнира на уровне WTA, а именно Чарльстона-2021. Также Вероника является победительницей прошлогоднего Итогового чемпионата WTA в парном разряде. Она завоевала титул вместе с бельгийкой Элисе Мертенс.