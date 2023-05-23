Блинкова вырвала победу во втором круге турнира WTA-250 в Страсбурге

Российская теннисистка, 66-я ракетка мира Анна Блинкова в упорной борьбе одержала победу во втором круге турнира категории WTA-250, проходящего в Страсбурге (Франция). Спортсменка в двух сетах одолела немецкую теннисистку Анну-Лену Фридзам, 92-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (13:11).

Матч продолжался 2 часа 8 минут. Анна Блинкова за это время выполнила четыре эйса и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, а также допустила шесть двойных ошибок. На счету Анны-Лизы Фридзам один эйс, три реализованных брейк-пойнта из шести и четыре двойные ошибки.

В четвертьфинале турнира в Страсбурге Блинкова встретится с победительницей матча между Эммой Наварро, 82-й ракеткой мира из США, и Хиль Белен Тайхман, 75-й ракеткой мира из Швейцарии. Соперница российской теннисистки определится во вторник, 23 мая.