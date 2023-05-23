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Хромачёва не смогла выйти во второй круг турнира в Рабате, уступив Бабош

Хромачёва не смогла выйти во второй круг турнира в Рабате, уступив Бабош
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Российская теннисистка Ирина Хромачёва не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Рабате (Марокко). В матче первого раунда соревнований Хромачёва потерпела поражение от представительницы Венгрии Тими Бабош, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

Хромачёва один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два из шести брейк-пойнтов. Бабош подала четыре эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира в Рабате Бабош сразится со второй ракеткой соревнований – американкой Слоан Стивенс, которая в первом раунде обыграла россиянку Веру Звонарёву (WC) – 7:5, 6:4.

Рабат. 1-й круг
23 мая 2023, вторник. 15:45 МСК
Тимя Бабош
237
Венгрия
Тимя Бабош
Т. Бабош
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		1  
         
Ирина Хромачёва
297
Россия
Ирина Хромачёва
И. Хромачёва
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