Хромачёва не смогла выйти во второй круг турнира в Рабате, уступив Бабош
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Российская теннисистка Ирина Хромачёва не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Рабате (Марокко). В матче первого раунда соревнований Хромачёва потерпела поражение от представительницы Венгрии Тими Бабош, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.
Хромачёва один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два из шести брейк-пойнтов. Бабош подала четыре эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал турнира в Рабате Бабош сразится со второй ракеткой соревнований – американкой Слоан Стивенс, которая в первом раунде обыграла россиянку Веру Звонарёву (WC) – 7:5, 6:4.
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