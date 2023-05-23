Хромачёва не смогла выйти во второй круг турнира в Рабате, уступив Бабош

Российская теннисистка Ирина Хромачёва не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Рабате (Марокко). В матче первого раунда соревнований Хромачёва потерпела поражение от представительницы Венгрии Тими Бабош, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

Хромачёва один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два из шести брейк-пойнтов. Бабош подала четыре эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира в Рабате Бабош сразится со второй ракеткой соревнований – американкой Слоан Стивенс, которая в первом раунде обыграла россиянку Веру Звонарёву (WC) – 7:5, 6:4.