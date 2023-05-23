Андрей Чесноков очертил круг претендентов на победу на «Ролан Гаррос» — 2023

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса, известный в недавнем прошлом российский теннисист Андрей Чесноков очертил круг наиболее вероятных претендентов на победу на предстоящем Открытом чемпионате Франции.

«На мой взгляд, четыре игрока будут главными претендентами на победу в Париже. Это Хольгер Руне, Новак Джокович, Карлос Алькарас и Даниил Медведев. А уже после них идут все остальные. Среди них Стефанос Циципас, Каспер Рууд и Андрей Рублёв», – приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

В сезоне-2023 Открытый чемпионат Франции впервые за 18 лет пропускает испанский теннисист Рафаэль Надаль, который выигрывал «Ролан Гаррос» 14 раз. Из названных фаворитов победителем грунтового турнира «Большого шлема» ранее становился только Джокович.