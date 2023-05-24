Медведев, Рублёв, Хачанов и Сафиуллин выступят в основной сетке Уимблдона

Опубликован список теннисистов, заявившихся в основу турнира Уимблдон, который пройдёт в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года.
Заявку спортсменов на турнир возглавили первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас и вторая ракетка мира из России Даниил Медведев. Помимо Даниила, в основной сетке сыграют российские теннисисты Андрей Рублёв (7), Карен Хачанов (11), Аслан Карацев (64), Александр Шевченко (88) и Роман Сафиуллин (104, вошёл в основу после снятия с Уимблдона Рафаэля Надаля).
По защищённому рейтингу на турнире в Великобритании выступят канадец Милош Раонич, француз Гаэль Монфис, представитель ЮАР Ллойд Харрис, боливиец Уго Дельен, аргентинец Гидо Пелья, француз Жереми Шарди и чех Иржи Веселы.
В списке запасных россияне находятся далеко от основы: Павел Котов — 22, а Иван Гахов — 75.
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