Гоффен — о победе над Надалем в 2020 году: если бы не моя агрессия, Рафа бы меня уничтожил

Бельгийский теннисист Давид Гоффен высказался о победе над испанцем Рафаэлем Надалем в Кубке ATP в 2020 году.

«Я чувствовал себя уверенно после победы над Димитровым. Хорошо двигался на корте, диктовал свои условия. Если бы я не был агрессивен, Надаль бы меня уничтожил. Держать себя в руках было сложно, но тогда всё сложилось в мою пользу», — приводит слова Гоффена Tennis World USA.

Напомним, ранее 36-летний Надаль объявил, что не выступит на «Ролан Гаррос» – 2023, так как продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче с американцем Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.