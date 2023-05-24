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Норри вышел в третий круг турнира ATP-250 в Лионе

Норри вышел в третий круг турнира ATP-250 в Лионе
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Действующий победитель турнира, британец Кэмерон Норри (14-я ракетка мира) в двух сетах переиграл бельгийца Давида Гоффена (113-я ракетка мира) во втором круге турнира ATP-250 в Лионе (Франция) на грунтовом покрытии. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу Норри.

Игра продолжалась 1 час 30 минут. Британский теннисист выполнил пять эйсов, реализовал три из шести брейк-пойнтов и допустил одну двойную ошибку. На счету бельгийца один эйс, один реализованный брейк-пойнт из шести, а также две двойные ошибки.

В третьем круге турнира Норри встретится с аргентинцем Себастьяном Баэсом (44-я ракетка мира), который во втором круге в трёх партиях оказался сильнее своего соотечественника Педро Качина (63-я ракетка мира).

Лион. 2-й круг
24 мая 2023, среда. 15:40 МСК
Давид Гоффен
113
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Кэмерон Норри
14
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
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