Гарбинье Мугуруса объявила о помолвке с давним бойфрендом
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса объявила изданию Hola о помолвке, которая пройдёт летом 2024 года.
«Мы оба хотим, чтобы это случилось в следующем году, летом, рядом с пляжем, в Испании, потому что это место, которое объединяет нас больше всего», — приводит слова Мугурусы издание.
Избранником Мугурусы стал 38-летний Артур Борхес. Впервые он был замечен на матчах испанки на Итоговом турнире в 2021 году. Артур является директором отдела индивидуального пошива бренда Tom Ford.
Фото: Hola
Напомним, в начале апреля Мугуруса объявила, что пропустит грунтовый и травяной сезоны. Теннисистка решила продлить времяпрепровождение с семьёй и друзьями.
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