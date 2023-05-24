«Убивают мою карьеру». Халеп — о том, что слушание её допинг-дела перенесли ещё на месяц

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп в очередной раз обрушилась с критикой на Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA), которое переносит слушание её дела о допинге.

«Сегодня вечером я снова огорчена. ITIA снова, в третий раз отложило моё слушание на месяц! Я жду суда с октября прошлого года. В декабре я благодаря экспертам смогла доказать свою невиновность.

Но мне отказывают в праве предстать перед Независимым судом. Мне не разрешают участвовать ни в одном турнире в течение восьми месяцев. Очевидно, что я пропущу Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Не говоря уже о том, что потеряю свои рейтинговые очки.

Они убивают не только мою репутацию, но и мою профессиональную карьеру, и я ещё не говорю о моём психологическом состоянии.

Это настолько неуважительно ко мне, что просто нет слов.

Задержка в правосудии означает отказ в правосудии», — написала Халеп в своих социальных сетях.