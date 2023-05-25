Медведев стал 10-м действующим игроком, взявшим титулы на всех четырёх типах покрытий

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев стал десятым действующим теннисистом, выигравшим титулы на всех четырёх типах покрытий (на открытом и крытом харде, на грунте и траве).

Ранее Медведев выиграл первый в карьере титул на грунте, став чемпионом «Мастерса» в Риме (Италия). В решающем матче Рима Даниил (3) со счётом 7:5, 7:5 обыграл седьмую ракетку мира, 20-летнего датчанина Хольгера Руне (7). За эту победу россиянин заработал примерно $ 1,2 млн.

Также в этот список входят:

Рафаэль Надаль (Испания);

Новак Джокович (Сербия);

Энди Маррей (Великобритания);

Марин Чилич (Хорватия);

Доминик Тим (Австрия);

Григор Димитров (Болгария);

Роберто Баутиста-Агут (Испания);

Ришар Гаске (Франция);

Фелисьяно Лопес (Испания).