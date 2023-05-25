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16-летняя россиянка Мирра Андреева вышла в основную сетку «Ролан Гаррос»

16-летняя россиянка Мирра Андреева вышла в основную сетку «Ролан Гаррос»
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143-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в основную сетку турнира «Ролан Гаррос».

В финале квалификации турнира россиянка обыграла колумбийскую спортсменку Мария-Камилу Осорио-Серрано (84-й номер в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:4 в пользу Андреевой. Матч длился 2 часа 1 минуту.

Ролан Гаррос — квалификация (ж). Финал
25 мая 2023, четверг. 12:10 МСК
Мария-Камила Осорио-Серрано
84
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 8 		4  
7 10 		6  
         
Мирра Андреева
143
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Комментарии
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