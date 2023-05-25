16-летняя россиянка Мирра Андреева вышла в основную сетку «Ролан Гаррос»
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143-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в основную сетку турнира «Ролан Гаррос».
В финале квалификации турнира россиянка обыграла колумбийскую спортсменку Мария-Камилу Осорио-Серрано (84-й номер в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:4 в пользу Андреевой. Матч длился 2 часа 1 минуту.
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