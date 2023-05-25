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Варвара Грачёва проиграла украинке Элине Свитолиной в четвертьфинале турнира в Страсбурге

Варвара Грачёва проиграла украинке Элине Свитолиной в четвертьфинале турнира в Страсбурге
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44-я ракетка мира, российская теннисистка Варвара Грачёва не сумела пробиться в полуфинал грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Страсбурге (Франция).

В четвертьфинальном матче Грачёва (6) со счётом 3:6, 4:6 проиграла бронзовому призёру Олимпиады-2020, бывшей третьей ракетке мира, украинке Элине Свитолиной (WC). Встреча продлилась 1 час и 23 минуты. Грачёва ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Свитолиной два эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в финал турнира в Страсбурге Свитолина сразится с победительницей матча Клара Бюрель (Франция) — Бернарда Пера (США, 4).

Страсбург. 1/4 финала
25 мая 2023, четверг. 17:00 МСК
Варвара Грачёва
44
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Элина Свитолина
508
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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