Элина Свитолина прокомментировала победу над Варварой Грачёвой в четвертьфинале Страсбурга

Бронзовый призёр Олимпиады-2020, бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход в полуфинал грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Страсбурге (Франция).
Напомним, Свитолина (WC) вышла в полуфинальный раунд, обыграв россиянку Варвару Грачёву (6) со счётом 6:3, 6:4.
«Отличный матч. Думаю, мы обе играли хорошо, хорошо подавали, поэтому я очень счастлива, что сыграла стабильно на протяжении всего поединка. Рада, что одержала победу и прошла дальше, большое спасибо вам всем за поддержку, за хорошую атмосферу.
Что случилось при счёте 4:1 во второй партии? Знаете, в голове столько всего происходит, я просто пыталась бороться дальше, снова доминировать на корте. В конце концов я вернулась на хороший уровень игры, смогла взять подачу при счёте 4:4, этот гейм был очень важен. Да, я очень довольна своим уровнем.
Сегодня я провела замечательный матч, но это не пик моих возможностей. Я бы хотела использовать его как фундамент, это не конец турнира, мне нужно выиграть здесь ещё пару матчей, надеюсь. Каждый раз я стараюсь показать всё, на что способна. На этот раз всё сложилось в мою пользу, но я должна ожидать, что какие-то дни будут тяжелее этого», — сказала Свитолина в интервью на корте.
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