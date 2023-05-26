Аслан Карацев вышел в основу «Ролан Гаррос», одержав победу в финале квалификации
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Российский теннисист, 62-я ракетка мира Аслан Карацев одержал уверенную победу в финальном матче квалификационного этапа турнира «Ролан Гаррос», проходящего в Париже (Франция), в двух сетах обыграв 187-ю ракетку мира из США Николаса Морено-Де-Альборана. Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Матч продолжался 1 час 33 минуты. Аслан Карацев за это время выполнил два эйса, реализовал пять брейк-пойнтов и допустил две двойные ошибки. На счету его соперника, Морено-Де-Альборана, четыре эйса, два реализованных брейк-пойнта и три двойные ошибки.
Россиянин сыграет в основе «Ролан Гаррос» в третий раз в карьере. Его соперник в первом круге пока неизвестен.
«Ролан Гаррос» стартует в воскресенье, 28 мая.
Ролан Гаррос — квалификация (м). Финал
26 мая 2023, пятница. 13:40 МСК
62
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|3
187
Николас Морено-Де-Альборан
Н. Морено-Де-Альборан
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