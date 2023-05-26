Аслан Карацев вышел в основу «Ролан Гаррос», одержав победу в финале квалификации

Российский теннисист, 62-я ракетка мира Аслан Карацев одержал уверенную победу в финальном матче квалификационного этапа турнира «Ролан Гаррос», проходящего в Париже (Франция), в двух сетах обыграв 187-ю ракетку мира из США Николаса Морено-Де-Альборана. Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. Аслан Карацев за это время выполнил два эйса, реализовал пять брейк-пойнтов и допустил две двойные ошибки. На счету его соперника, Морено-Де-Альборана, четыре эйса, два реализованных брейк-пойнта и три двойные ошибки.

Россиянин сыграет в основе «Ролан Гаррос» в третий раз в карьере. Его соперник в первом круге пока неизвестен.

«Ролан Гаррос» стартует в воскресенье, 28 мая.