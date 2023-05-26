Глава WTA: нас заверили, что Пэн Шуай в безопасности. Мы знаем, где она

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон сообщил, что получил информацию о состоянии китайской теннисистки Пэн Шуай.
«Мы заняли очень жёсткую позицию в Китае и не ставим под сомнение это решение. Оно было верным. Мы не добились прогресса в Китае за два года, так что пришло время изменить поход. Нас заверили, что Пэн Шуай в безопасности. Мы знаем, где она. Это было первое, что мы должны были сделать. Необходимо вести диалог, чтобы найти решение. Я надеюсь, что возвращение WTA в Китай даст возможность сделать это», — приводит слова Саймона L'Equipe.
Напомним, Шуай перестала выходить на связь, после того как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель.
В апреле текущего года WTA объявила о возвращении в Китай.
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