Деллакуа: у Соболенко больше шансов на победу на «Ролан Гаррос», чем у Свёнтек

Бывшая третья ракетка мира в парном разряде австралийка Кейси Деллакуа высказалась о шансах белорусской теннисистки Арины Соболенко на победу на турнире «Ролан Гаррос» 2023 года.
«Есть множество спортсменок, не входящих в топ-3 рейтинга, которые могут нанести ущерб лучшим теннисисткам, если дойдут до полуфинала или финала. Если сосредоточиться на тройке лучших, я отдам предпочтение Арине. У Соболенко за плечами титул в Мадриде, это большая победа. Думаю, её огневая мощь на грунтовых кортах станет настоящим оружием на предстоящем турнире. Если Свёнтек восстановилась, она может составить конкуренцию. Но я считаю, что у Соболенко больше шансов на победу», — приводит слова Деллакуа Tennis Up To Date.
Напомним, «Ролан Гаррос» пройдёт с 28 мая по 10 июня в Париже.
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