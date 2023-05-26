Деллакуа: у Соболенко больше шансов на победу на «Ролан Гаррос», чем у Свёнтек

Бывшая третья ракетка мира в парном разряде австралийка Кейси Деллакуа высказалась о шансах белорусской теннисистки Арины Соболенко на победу на турнире «Ролан Гаррос» 2023 года.

«Есть множество спортсменок, не входящих в топ-3 рейтинга, которые могут нанести ущерб лучшим теннисисткам, если дойдут до полуфинала или финала. Если сосредоточиться на тройке лучших, я отдам предпочтение Арине. У Соболенко за плечами титул в Мадриде, это большая победа. Думаю, её огневая мощь на грунтовых кортах станет настоящим оружием на предстоящем турнире. Если Свёнтек восстановилась, она может составить конкуренцию. Но я считаю, что у Соболенко больше шансов на победу», — приводит слова Деллакуа Tennis Up To Date.

Напомним, «Ролан Гаррос» пройдёт с 28 мая по 10 июня в Париже.