Алькарас: для меня было бы мечтой сыграть с Надалем в паре на Олимпиаде в Париже

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о мечте сыграть с соотечественником Рафаэлем Надалем в парном разряде на Олимпиаде в Париже.

«Для меня было бы мечтой сыграть с ним в парном разряде на Олимпийских играх. Так что, конечно, посмотрим. Посмотрим, как у него будут идти дела, сможет ли он восстановиться ещё в этом году. Надеюсь, что у него всё будет отлично. Но да, для меня было бы мечтой сыграть с ним в паре.

Как отреагировал, узнав, что Рафа пропустит «Ролан Гаррос»? Мне стало плохо, когда услышал, что Рафа не сможет сыграть здесь, на «Ролан Гаррос», и, возможно, до конца года. Как фанат тенниса всегда смотрю, как играет Рафа. Я всегда хочу смотреть, как лучшие теннисисты мира играют на турнирах. И, конечно, учиться у них, даже будучи рядом в раздевалке, в зоне игроков — это здорово.

Когда узнал, мне было тяжело понять, как будет без Рафы в этом году. Надеюсь увидеть его в следующем году здесь на 100%», — сказал Алькарас на пресс-конференции.