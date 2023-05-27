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«Все захотят меня победить». Соболенко – о давлении на «Ролан Гаррос» из-за титула на AO

«Все захотят меня победить». Соболенко – о давлении на «Ролан Гаррос» из-за титула на AO
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как победа в Мельбурне может повлиять на её выступление на «Ролан Гаррос» — 2023 (следующим после Австралии мэйджоре).

«На самом деле после того, как я выиграла Аustralian Open, я думала, что будет легче, но это не то же самое: я имею в виду, что всё равно должна показывать свой лучший теннис, и тот факт, что у меня есть один титул на турнире «Большого шлема» в коллекции, не поможет мне одержать победу на следующем мэйджоре. Все приедут и захотят победить меня, поэтому я должна показывать свой лучший теннис каждый раз, когда выхожу на корт. Так что это ничего не меняет. Наверное, мысленно я сейчас как будто бы верю в себя больше, чем когда-либо — в то, что смогу хорошо выступить на мэйджорах. Вероятно, я смогу выиграть ещё несколько ТБШ», — сказала Соболенко на пресс-конференции, посвящённой старту «Ролан Гаррос».

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