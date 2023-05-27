Карлос Алькарас ответил, считает ли себя сильнее Рафаэля Надаля в 20 лет

Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, считает ли себя сильнее соотечественника Рафаэля Надаля в 20 лет.

«Я не знаю. Когда ему было 20, время было другим. Я не могу сказать, сильнее ли я, чем он был в этом возрасте. Он в моём возрасте добился больших побед. Я не могу ответить на этот вопрос», — сказал Алькарас на пресс-конференции, посвящённой старту «Ролан Гаррос» — 2023.

Напомним, завтра, 28 мая стартует Открытый чемпионат Франции – 2023. Алькарас в первом круге сразится со 159-й ракеткой мира, представителем Италии Флавио Коболли (Q). Отметим, что в одной половине сетки с Алькарасом находится 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.