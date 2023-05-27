Чесноков: глядя на возможности Хачанова, скажу, что он пройдёт 3-4 круга на «Ролан Гаррос»
Поделиться
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года, советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о возможностях россиянина Карена Хачанова, 11-й ракетки мира, на турнире «Ролан Гаррос».
«Открывает «Ролан Гаррос» Хачанов. Ему нравится турнир, любит принимать в нём участие. Хотел бы, чтобы он был одним из фаворитов «Ролан Гаррос», но, глядя на возможности Карена, скажу, что пройдёт 3-4 круга», — приводит слова Чеснокова Sport24.
Матч Карена Хачанова в первом круге Открытого чемпионата Франции начнётся в воскресенье, 28 мая, не ранее 12:00. В нём россиянин встретится с французским теннисистом, 69-й ракеткой мира Констаном Летьеном. Ранее у спортсменов никогда не было личных встреч друг с другом.
Комментарии
- 27 мая 2023
-
19:20
-
19:01
-
18:49
-
18:31
-
18:03
-
17:51
-
17:42
-
17:27
-
17:25
-
16:59
-
16:43
-
16:26
-
16:06
-
15:47
-
15:08
-
14:57
-
14:54
-
14:35
-
14:10
-
13:33
-
13:21
-
12:58
-
12:40
-
12:28
-
12:20
-
12:07
-
11:59
-
11:00
-
10:56
-
10:45
-
10:33
-
10:30
-
10:09
-
09:58
-
09:51
Партнерский контент