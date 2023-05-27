Чесноков: глядя на возможности Хачанова, скажу, что он пройдёт 3-4 круга на «Ролан Гаррос»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года, советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о возможностях россиянина Карена Хачанова, 11-й ракетки мира, на турнире «Ролан Гаррос».

«Открывает «Ролан Гаррос» Хачанов. Ему нравится турнир, любит принимать в нём участие. Хотел бы, чтобы он был одним из фаворитов «Ролан Гаррос», но, глядя на возможности Карена, скажу, что пройдёт 3-4 круга», — приводит слова Чеснокова Sport24.

Матч Карена Хачанова в первом круге Открытого чемпионата Франции начнётся в воскресенье, 28 мая, не ранее 12:00. В нём россиянин встретится с французским теннисистом, 69-й ракеткой мира Констаном Летьеном. Ранее у спортсменов никогда не было личных встреч друг с другом.