Джокович: Алькарас — главный фаворит, но Циципас и Медведев стали отлично играть на грунте

Третья ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», поделился мнением о фаворитах турнира «Ролан Гаррос», а также рассказал, волнует ли его перспектива 23-й победы на главных теннисных стартах, которая позволит ему обойти испанца Рафаэля Надаля по числу побед на «Шлемах».

«Ни для кого не секрет, что одна из главных причин, по которой я сегодня играю и соревнуюсь в профессиональном теннисе, — попытаться побить больше рекордов и войти в историю тенниса. Это чрезвычайно мотивирует и вдохновляет меня. Но сейчас всё иначе, чем десять лет назад, с точки зрения того, как моё тело реагирует на расписание турниров. Вы знаете, я играю сезон за сезоном.

Часть меня, конечно, уверена в себе и всегда стремится выигрывать турниры «Большого шлема» и крупнейшие титулы, но я также должен смиренно относиться к тому факту, что всё немного по-другому. Играть тяжелее, чем было раньше, физически (улыбается).

История, находящаяся на кону, — это то, что очень лестно и очень мотивирует, без сомнения. Очевидно, что Надаль не сыграет на турнире здесь, это большая потеря для тенниса, это большая потеря для «Ролан Гаррос», потому что он, безусловно, самый успешный игрок, игравший на этом турнире в истории. Так что, конечно, Рафа открывает шанс для всех нас попытаться завоевать титул, потому что, когда бы он ни играл, он абсолютный фаворит здесь или на любом грунтовом турнире, если уж на то пошло.

Да, конечно, у вас есть громкие имена, такие как Карлос Алькарас, он первая ракетка в мире и, вероятно, самый большой фаворит турнира. Вы знаете, Стефанос Циципас и Даниил Медведев тоже начали отлично играть на грунте. А Хольгер Руне, Каспер Рууд, Александр Зверев знают, как играть на крупных турнирах, всегда могут нанести урон кому угодно. Так что, честно говоря, я думаю, что турнир довольно открытый. Может быть, несколько парней находятся на вершине списка фаворитов, но любой может их одолеть. Надеюсь, что это могу быть я», — сказал Новак Джокович на пресс-конференции перед стартом турнира «Ролан Гаррос».