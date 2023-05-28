Тони Надаль: верю, что Рафаэль сыграет на «Ролан Гаррос» — 2024, потому что хочу верить

Известный испанский тренер по теннису Тони Надаль, дядя 14-кратного победителя турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля, прокомментировал отсутствие племянника на Открытом чемпионате Франции в этом сезоне.
«Обидно, что Рафа не может быть здесь, потому что это единственный турнир, который он ни разу не пропустил с начала своей карьеры. Послушайте, ему не повезло, что он не смог вовремя восстановиться, но ладно – это грустно, но жизнь продолжается.
Да, я верю, что Рафаэль вернётся в следующем году! Я верю, потому что хочу верить. Знаю, что с каждым годом побеждать становится всё труднее, но я всегда верю, что всё сложится хорошо.
Думаю, что все великие игроки очень сильны ментально – иначе они не смогли бы добиться того, чего добились. Рафаэль силён, Новак Джокович силён, Роджер Федерер силён… Что касается Рафы, то его с самого раннего возраста учили разыгрывать каждое очко так, как будто это финал. Это помогло ему стать по-настоящему сильным психологически», — приводит слова Тони Надаля издание Tennis Majors.
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