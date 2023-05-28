На афишах «Ролан Гаррос» в Париже есть Надаль, но нет Свёнтек
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Стриминговый сервис Amazon Prime, занимающийся трансляцией матчей «Ролан Гаррос» — 2023, выбрал неоднозначных героев для рекламных афиш турнира.
На них присутствуют 14-кратный и действующий чемпион «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, пятая ракетка мира француженка Каролин Гарсия и прошлогодняя финалистка соревнований американка Кори Гауфф.
Интересно, что компания не разместила на афишу польку Игу Свёнтек – действующую и двукратную чемпионку «Ролан Гаррос». Чем обусловлено такое решение, на данный момент неизвестно.
Отметим, что непосредственные организаторы «Ролан Гаррос», в свою очередь, активно используют в своей наружной рекламе образ первой ракетки мира Свёнтек.
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