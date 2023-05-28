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М. Андреева — о комментариях в соцсетях: не читаю то, что мне не нужно или вредит

М. Андреева — о комментариях в соцсетях: не читаю то, что мне не нужно или вредит
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16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что не читает негативные комментарии в соцсетях в свой адрес.

«Читаю комментарии в основном для того, чтобы поблагодарить людей, которые поддерживают и переживают за меня. Раньше, бывало, расстраивалась из-за чьих-то комментариев — как правило, незнакомых людей. Но родители мне как-то давно сказали: «Ты хочешь знать мнение этих людей или тебе оно важно? Нет. Тогда почему ты расстраиваешься?» И всё встало на свои места. Не читаю то, что мне не нужно или вредит», — — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, Андреева попала в основную сетку «Ролан Гаррос» благодаря победе в финале квалификации турнира. Послезавтра, 30 мая, Андреева сыграет в матче первого круга Открытого чемпионата Франции с представительницей США Элисон Риске.

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