Мирра Андреева: стала ощущать больше внимания, от этого возрастает и давление

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о росте популярности.

«Стала ощущать больше внимания, от этого возрастает давление и чувство ответственности. Становится меньше свободы. Это всё часть развития, и мне нравится переживать такие моменты тоже. Ведь теннис — это не только ежедневные тренировки на корте, но и умение адаптироваться к новым условиям, развивать другие навыки. Это интересный процесс», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, Андреева попала в основную сетку «Ролан Гаррос» благодаря победе в финале квалификации турнира. Послезавтра, 30 мая, Андреева сыграет в матче первого круга Открытого чемпионата Франции с представительницей США Элисон Риске.