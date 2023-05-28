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Мирра Андреева: стала ощущать больше внимания, от этого возрастает и давление

Мирра Андреева: стала ощущать больше внимания, от этого возрастает и давление
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16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о росте популярности.

«Стала ощущать больше внимания, от этого возрастает давление и чувство ответственности. Становится меньше свободы. Это всё часть развития, и мне нравится переживать такие моменты тоже. Ведь теннис — это не только ежедневные тренировки на корте, но и умение адаптироваться к новым условиям, развивать другие навыки. Это интересный процесс», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, Андреева попала в основную сетку «Ролан Гаррос» благодаря победе в финале квалификации турнира. Послезавтра, 30 мая, Андреева сыграет в матче первого круга Открытого чемпионата Франции с представительницей США Элисон Риске.

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