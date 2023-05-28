Карен Хачанов пробился во второй круг «Ролан Гаррос», отыгравшись с 0:2 по сетам
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 11-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов с трудом пробился во второй круг «Ролан Гаррос» — 2023, который продлится до 11 июня.
В стартовом матче Хачанов (11) со счётом 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3 обыграл 69-ю ракетку мира, представителя Франции Констана Летьена. Продолжительность встречи составила 3 часа и 37 минут. Хачанов 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 9 брейк-пойнтов из 23 заработанных. На счету Летьена два эйса, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.
За выход в третий раунд «Ролан Гаррос» Хачанов сразится с представителем Молдавии Раду Алботом (111-я ракетка мира).
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