Россиянка Камилла Рахимова одержала разгромную победу на старте «Ролан Гаррос» — 2023

85-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции – 2023.

В стартовом матче «Ролан Гаррос» Рахимова со счётом 6:0, 6:3 обыграла 180-ю ракетку мира чешку Сару Бейлек (Q). Встреча теннисисток продлилась 58 минут. Рахимова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Бейлек ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта их трёх заработанных.

Следующей соперницей Рахимовой станет 87-я ракетка мира полька Магдалена Фрех.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 49 600 000. Действующей чемпионкой женского турнира является первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек.