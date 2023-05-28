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Россиянка Камилла Рахимова одержала разгромную победу на старте «Ролан Гаррос» — 2023

Россиянка Камилла Рахимова одержала разгромную победу на старте «Ролан Гаррос» — 2023
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85-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции – 2023.

В стартовом матче «Ролан Гаррос» Рахимова со счётом 6:0, 6:3 обыграла 180-ю ракетку мира чешку Сару Бейлек (Q). Встреча теннисисток продлилась 58 минут. Рахимова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Бейлек ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта их трёх заработанных.

Следующей соперницей Рахимовой станет 87-я ракетка мира полька Магдалена Фрех.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 49 600 000. Действующей чемпионкой женского турнира является первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2023, воскресенье. 15:30 МСК
Сара Бейлек
Чехия
Сара Бейлек
С. Бейлек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3  
6 		6  
         
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Комментарии
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