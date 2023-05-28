Марта Костюк: освиставшие меня люди не будут рады тому, что сделали, через десять лет

39-я ракетка мира, украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о свисте болельщиков в свой адрес после отказа пожать руку белоруске Арине Соболенко, а также попросила журналистов задавать теннисистам из России и Беларуси прямые вопросы, касающиеся их мнения о происходящем на Украине.
«Хочу увидеть, как люди отреагируют на это через десять лет, когда происходящее на Украине завершится. Думаю, они не будут рады тому, что сделали. Я заранее сказала, что не буду пожимать руки российским и белорусским спортсменкам. Не знаю, почему все вдруг решили, что я внезапно передумаю.
Арина никогда не говорит, что она лично не поддерживает происходящее на Украине, и я думаю, что журналисты должны задать ей прямой вопрос. Думаю, вам стоит спросить и белорусских и российских игроков, кого бы они хотели увидеть победителем в этой ситуации. Я не уверена, что они назовут Украину", — приводит слова Костюк ASAP Sports.
- 28 мая 2023
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