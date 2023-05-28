Костюк: Соболенко отвергла обязанность напрямую говорить о важном. Я не могу её уважать

39-я ракетка мира, украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о своём отношении к белорусской спортсменке Арине Соболенко.

«Соболенко говорит, что не может остановить происходящее на Украине? Мне её жаль. Она в сложной ситуации? Не знаю, почему у неё сложная ситуация. С началом происходящего на Украине у них у всех очень тяжёлое положение, и я не понимаю, что в этом сложного, понимаете?

Возможно, после турнира Соболенко станет первой ракеткой мира. Она будет лучшей в одном из самых популярных видов спорта. Просто высказавшись, она может передать послание людям, которые и страны своей никогда не покидали. У неё есть огромная платформа, люди, которые её поддерживают. А она просто отвергла свою обязанность напрямую говорить о важных вещах, происходящих в мире. Я не могу её уважать», — приводит слова Костюк ASAP Sports.