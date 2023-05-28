Расписание матчей Карацева, Кудерметовой и Павлюченковой во второй день «Ролан Гаррос»

Стало известно, на каких кортах и каким запуском российские теннисисты проведут матчи во второй игровой день Открытого чемпионата Франции – 2023. Он пройдёт завтра, 29 мая.
Игры первого запуска на всех кортах начинаются в 12:00 мск.
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Линда Фрухвиртова (Чехия) — корт 9, первый запуск
Элина Аванесян (Россия, L) — Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — корт Сюзанн Ленглен, второй запуск
Ребекка Марино (Канада) — Диана Шнайдер (Россия) — корт 5, второй запуск
Алексей Попырин (Австралия) — Аслан Карацев (Россия, Q) — корт 8, второй запуск
Варвара Грачёва (Россия) — Далма Галфи (Венгрия) — корт 13, второй запуск
Вероника Кудерметова (Россия, 11) — Анна Шмидлова (Словакия) — корт 6, четвёртый запуск.
Анна Блинкова (Россия) — Исалин Бонавентюр (Бельгия) — корт 9, четвёртый запуск
Екатерина Александрова (Россия, 23) — Виктория Томова (Болгария) — корт 12, четвёртый запуск
- 28 мая 2023
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